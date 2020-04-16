DTSİAD Başkanı Mehmet Atik'ten 750 aileye gıda yardımı - Son Dakika

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DTSİAD Başkanı Mehmet Atik'ten 750 aileye gıda yardımı
6 saat önce
Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik, 750 aileye gıda yardımında bulundu.
Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik, 750 aileye gıda yardımında bulundu.
DTSİAD Başkanı iş adamı Mehmet Atik 750 aileye gıda yardımında bulunarak paketleri Diyarbakır Valiliğine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim edildi. İş adamlarına bu zor günlerde insanlara destek olmaları çağrısında bulunan Atik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bu zor günlerde bizler de üzerimize düşeni yapmak ve halkımızla dayanışmak adına Çınar ilçemizin en önemli tarımsal ürünlerinden meşhur Karacadağ pirincinden paketler hazırlattık ve bunları Diyarbakır Valiliğimiz aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfına dağıtılmak üzere teslim ettik. El birliği ile birbirimize destek olacağız ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Biz bize yeteriz' diyorum. İş adamlarımızı da bu zor günlerde insanlara destek olmaları için çağrıda bulunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:10 Kaynak: İHA
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