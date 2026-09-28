Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti - Son Dakika
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Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

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Dua Lipa, Kosova’da kuzeninin düğününe katıldı. Geleneksel Arnavut müzikleri eşliğinde dans eden dünyaca ünlü şarkıcı, başında bardakla yaptığı gösteriyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, ailesinin memleketi Kosova’da düzenlenen kuzeninin düğününe katıldı. Yoğun sahne temposuna kısa bir ara veren yıldız isim, aile fertleriyle birlikte düğünün tadını çıkarırken geleneksel Arnavut ezgileri eşliğinde dans etti.

Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

BAŞINDA BARDAKLA DANS ETTİ

Düğünden paylaşılan görüntülerde Dua Lipa’nın eğlencenin merkezine geçtiği görüldü. Ünlü şarkıcı, başına yerleştirdiği bardağı düşürmeden ritme uyum sağlayarak dans etti. Konukların alkışlarla eşlik ettiği anlar kısa sürede dikkat çekti. 

Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

AİLESİYLE BİRLİKTE EĞLENDİ

Dua Lipa’ya düğünde ailesinin de eşlik ettiği görüldü. Kosova’daki aile buluşmasında geleneksel müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen şarkıcı, sahne dışındaki doğal ve neşeli haliyle dikkat çekti. 

Dua LipaMagazinKosovaSon Dakika

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SON DAKİKA: Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti - Son Dakika
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