Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, ailesinin memleketi Kosova’da düzenlenen kuzeninin düğününe katıldı. Yoğun sahne temposuna kısa bir ara veren yıldız isim, aile fertleriyle birlikte düğünün tadını çıkarırken geleneksel Arnavut ezgileri eşliğinde dans etti.

BAŞINDA BARDAKLA DANS ETTİ

Düğünden paylaşılan görüntülerde Dua Lipa’nın eğlencenin merkezine geçtiği görüldü. Ünlü şarkıcı, başına yerleştirdiği bardağı düşürmeden ritme uyum sağlayarak dans etti. Konukların alkışlarla eşlik ettiği anlar kısa sürede dikkat çekti.

AİLESİYLE BİRLİKTE EĞLENDİ

Dua Lipa’ya düğünde ailesinin de eşlik ettiği görüldü. Kosova’daki aile buluşmasında geleneksel müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen şarkıcı, sahne dışındaki doğal ve neşeli haliyle dikkat çekti.