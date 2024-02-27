eVize ile Aylık 40bin yolcu kapasitesine ulaşıldı Son yıllarda, Avrupa ve Amerika'nın Türk vatandaşlarına yönelik sıkılaştırdığı vize politikaları, pek çok kişiyi alternatif destinasyon arayışına itti. Bu süreçte, Dubai gibi dinamik şehirler, Türklerin yeni gözdesi haline geldi. Dubai, sunduğu çeşitlilik ve fırsatlarla, Türk vatandaşlarını kendine çekmeyi başardı.
Dubai'nin bu popülerliğini fark eden DVA (DUBAİ VİZE AL) HOI Health Turizm A.Ş., Türk vatandaşlarına yönelik özel hizmetler sunuyor. Şirket, Dubai'ye özel olarak hazırlanan seyahat planlaması, otel ve transfer hizmetleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, oturum ve çalışma izni başvurularında da danışmanlık hizmeti veriyor.
Dubai'nin, sadece iş dünyasına değil, turizm açısından da Türk vatandaşlarına sunduğu imkanlar dikkat çekici. Alışveriş merkezleri, lüks oteller, mimari yapılar ve çöl safarileri gibi birçok etkinlikle, Dubai her zevke hitap ediyor. DVA'nın operasyonel desteğiyle, Türk vatandaşları, Dubai'de güvenli ve konforlu bir deneyim yaşayabiliyor.
İstanbul, Ataköy Towers'daki ofisinde müşterilerini ağırlayan DVA, Dubai'deki seyahatler için vizeden otel rezervasyonlarına, şehir turlarından transfer hizmetlerine kadar ihtiyaç duyulan her türlü organizasyonu sağlıyor. Böylece, Türk vatandaşları, Dubai'deki zamanlarını tam anlamıyla keşfetme ve tadını çıkarma fırsatı buluyor.
Avrupa ve Amerika'nın kısıtlı vize politikaları karşısında, Dubai'nin sunduğu fırsatlar ve DVA'nın kaliteli hizmet anlayışı, Türk vatandaşları için cazip bir alternatif oluşturuyor. DVA'nın sunduğu bu ayrıcalıklı hizmetlerle, Dubai, Türkler için sadece bir tatil destinasyonu olmanın ötesinde, bir keşif ve deneyim diyarı haline geliyor.
Son Dakika › Tatil › Dubai'ye Türklerden Yoğun İlgi - Son Dakika
İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
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