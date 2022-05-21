Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu - Son Dakika
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Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu

21.05.2022 13:52

Gaziantep'te zabıtalar, hasta ve engelli taklidi yaparak, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle saran dilenciyi suç üstü yakaladı. Sahtekar dilenciye işlem yapıldı.

Gaziantep'in alışveriş ve ulaşım noktalarından biri olan Balıklı Meydanı'nda sivil elbiselerle denetim yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hasta ve engelli taklidi yapan, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sararak vatandaşların vicdani duygularını sömürerek dilencilik yapan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen D.C. adlı şahsı suçüstü yakaladı.

HİÇBİR ENGELİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şahıs, bölge zabıta karakoluna götürüldü. Yapılan çalışmada şahsın herhangi bir hastalığı ve engelinin olmadığı anlaşıldı. Vatandaşların manevi duygularını istismar eden şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Dilencilerin taktiğini gören zabıtalar bile şaşırdı

699 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son bir ayda 6 araç, 33 zabıta memuru ile yapılan dilenci denetimlerinde, 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplamda 699 kişiye dilencilik yapmaktan haklarında ilgili idari işlem uyguladı.

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Engelli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu - Son Dakika


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