Dudak dolgusuyla ilgili merak edilenler - Son Dakika

Dudak dolgusuyla ilgili merak edilenler

Dolgu uygulamaları kişinin dudaklarının daha dolgun görülebilmesi için yapılabildiği gibi dudak yenileme ve gençleştirme amacıyla da yapılmaktadır.

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Dolgu uygulamaları kişinin dudaklarının daha dolgun görülebilmesi için yapılabildiği gibi dudak yenileme ve gençleştirme amacıyla da yapılmaktadır. Alın, burun, dudak ve çene dörtlüsünün uyumunu yakalayarak kişinin yüz yapısına en uygun dudak gençleştirme işlemini seçmek doğru yaklaşımdır. Yüz profilinde alın, burun, dudak ve çene yapısının uyumu yüzdeki altın oranı belirler. Yüzdeki altın oranı bozmayan ufak dokunuşlar kişinin doğal ama daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Doğal dudak yapısında üst dudak her zaman alt dudağa göre daha incedir. Ama yanlış yapılan dolgu uygulamalarında bu oran bozulmakta ve istenmeyen "ördek dudak" görüntüsü ortaya çıkmaktadır. Oysaki tecrübeli ellerde yeni nesil dolgular kendi dokunuz gibi davranarak doğal ve estetik bir görünüm ortaya koyar.

Hangi durumlarda yapılır?

Yaş ile birlikte tüm dokularda olduğu gibi dudakta da kolajen azalır, dudaklar düzleşir ve buruşur. Ağız çevresinde yani dudak üstünde üflemeyle ortaya çıkan çizgiler belirginleşir. Bu durum kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebilir. Bazen de yaştan bağımsız bir şekilde yapısal özellikler ile dudaklar daha ince ve daha zayıf olabilir.

Üst dudaklar çok ince olan kişilerde gülerken diş etleri görünür (gummy smile) ve bu bazen hastada ciddi rahatsızlık yaratabilir hatta gülerken eliyle ağzını kapatacak kadar rahatsızlık verebilir. İşte bu gibi durumlarda dudak dolguları uygulamaktayız.

En uygun yaş aralığı nedir?

Dudak dolgusu için belirli bir yaş aralığı bulunmamaktadır. Genel sağlığı yerinde olan her yaş grubu için uygulanabilir. Doğal dudak yapısı aşırı ince olan kişiler için erken yaşlarda 18 yaş ve sonrası uygulama yapılabilir.

Dudak gençleştirme için yani hacim ve şekil kaybı için yapılan dolgu işlemleri için en uygun yaşlar 40 ve sonrasıdır. Menapoz sonrası kolajendeki hızlı azalma ile 50 yaş sonrası artan dudak düzleşmeleri, incelmeler ve dudak üstü kırışıklıkları için dudak dolgusu ideal bir uygulama olacaktır.

Orantıya dikkat

Kadınlar genellikle üst dudağın belirgin olmasını ister. Ancak üst dudağın her zaman alt dudaktan daha küçük olması gerekir. Dudak kendi içinde anatomik bir orantıya sahiptir. Üst dudak 1/3 oranındaysa, alt dudak 2/3 oranında olur. Alt dudak her zaman daha kalın olmalı. Dudak aslında kırışık istediğimiz de bir bölgedir. Dudak fazlaca doldurulduğunda çizgiler yok olur ve suni gözükür.

Doğal görünümlü altın oranı bozmadan yapılan dudak dolgusu yüzün estetiğini tamamlayan bir detaydır. Kişilerin en korktuğu durum ördek dudak görüntüsüdür. Burada en önemli husus acele etmeden sabırla dudağa hacim vermektir. Eğer çok ince bir dudağı bir işlemle Angelina Jolie dudağına benzetmeye çalışırsanız dudak değil, çevresi şişer.

Yaz aylarında yapılır mı?

Dudak dolgusu cerrahi olmayan, 20 dakika kadar kısa sürede tamamlanabilen bir uygulamadır. Bu tarz uygulamalar yazın da güvenle yapılmaktadır.

Hatta tatil öncesi kendisini iyi hissetmek, makyaj yapmak istemeyen kişiler sıklıkla bu uygulamayı yazın tercih ederler. Yeni nesil dolgular ile artık uygulama sonrası ödem olmadan 3 gün kadar aşırı sıcak banyo ve sauna gibi kısıtlamaların dışında günlük hayata rahatlıkla devam edilebilir.

Kalıcılardan uzak durun

Dudak dolgusunda tek güvenle kullanılan madde hyaluronik asittir. Dudağa yapılan kalıcı dolgulardan uzak durmak gerekir. Hyaluronik asit zaten vücudumuzda dudaklarımızda var olan bir madde olduğu için doku uyumu mükemmeldir. Uygulama sonrası kişi dudaklarını beğenmediğinde anında eritilip eski haline dönülebilir. Bu da hyaluronik asit içeren dolguların güvenle kullanılmasını sağlar.

Süresi ne kadardır?

Kullanılan dolgu malzemesinin türüne, yoğunluğuna göre 6 ay ile 1 buçuk yıl arasında etkisini sürdürebilir. Bu süre, kişinin hyalüronik asit malzemesini absorbe etme süresine göre de değişiklik gösterir. Bazı durumlarda 3 yıla kadar uzayan etkileri de görmekteyiz. Dudaklar hacmini ve şeklini kaybetmeye başlayınca kişinin isteğine göre enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir.

Tekrarlayan uygulamalarda kalıcılık süresi giderek uzamaktadır. Daha uzun kullanmak isteyenlere önerim henüz yapılan dolgunun etkinliği tam olarak gitmeden tekrarlanmasıdır. Böylelikle çok daha uzun süreler dudaklar dolgunluğunu kaybetmeyecektir.

Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 07:56

Son Dakika Magazin Dudak dolgusuyla ilgili merak edilenler - Son Dakika Magazin
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