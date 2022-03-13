Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

13.03.2022 16:59
Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Adıyaman'da, ocakta bulunan düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, ocakta bulunan düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarındaki ikametinde düdüklü tencerede çorba pişirmeye çalışan Ayşe Demir (24), ocaktaki düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe Demir'in yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Demir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

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Ayşe Demir, Adıyaman, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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