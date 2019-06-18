Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü
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Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü

18 dakika önce

KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez bölgesinde, düğün konvoyunda makas atan sürücü, ters yönden gelen motosikletliye otomobille çarptı.

Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü, System.String[]
KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez bölgesinde, düğün konvoyunda makas atan sürücü, ters yönden gelen motosikletliye otomobille çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, yaşamını yitirirken, çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Azez'de, düğün konvoyunda makas atarak, giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, ters yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine savrulan daha sonra da yere düşen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı ise gelin ve damadın mutlu gününü görüntülemeye çalışan davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:02 Kaynak: DHA
Suriye, Kilis, Azez, Güncel
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