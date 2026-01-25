Düğün Salonunda Gaz Zehirlenmesi - Son Dakika
Düğün Salonunda Gaz Zehirlenmesi

Düğün Salonunda Gaz Zehirlenmesi
25.01.2026 01:39
Malatya'da bir nişan merasiminde 46 kişi, klimadan sızan gazdan zehirlendi. Tedavi altındalar.

MALATYA'da bir düğün salonunda nişan merasimine katılan 46 kişi, klimadan sızdığı öne sürülen gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda eğlence esnasında davetliler arasından mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvuranların olması nedeni ile eğlencenin düzenlendiği salona tedbir amaçlı sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye başvuran davetliler, zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı. Salon içerisinde yapılan incelemeler sonucunda davetlilerin klimalardan sızan gazdan etkilendikleri iddia edildi. Farklı şikayetlerle hastaneye başvuran ve merasime katıldıkları tespit edilen 46 kişinin tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

