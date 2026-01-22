Düğün Salonundaki Facia: 15 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu bir doktor ve eşinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.C. ile tutuksuz sanık baba G.C, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müştekiler şikayetlerini yineledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İ.C'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı, G.C. hakkında ise beraat yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı savunma yapan İ.C, olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Taraf avukatları da esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, İ.C'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs 2025'te bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı aynı gün, eşi ise ertesi gün hayatını kaybetmişti.

İşletmecilerden İ.C. (30) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, annesi N.C. ve babası G.C. (57) serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve oğul hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.