Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı
Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devam eden bir sokak düğününü polis ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istendi. Polis ekipleri düğün sahibi ve müzisyenlere görüşme yaptıkları esnada alkollü bir grup ekiplere küfür ve hakaretler etti. Sonrasında ise şahıslar iddialara göre polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Saldırı sonrası 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:30 Kaynak: İHA
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