Düğünlerde Havaya Ateş Açanlar Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonlarda düğünlerde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 3 tabanca da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi. Jandarma tarafından yapılan operasyonda düğünlerde havaya ateş açan üç şüpheli şahıs kamera görüntülerinden tespit edildi. Ardından operasyon yapan ekipler şahısları gözaltına alırken şüphelilerle birlikte 3 tabanca da ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR