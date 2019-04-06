Dülük'te "Lale Devri" Konulu Fotoğraf Yarışması Başladı
1 saat önce
Şehitkamil Belediyesi ile GİFSAD iş birliğinde düzenlenen "Dülük'te Lale Devri" konulu 4. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.
Şehitkamil
Belediyesi ile GİFSAD iş birliğinde düzenlenen "Dülük'te Lale Devri
" konulu 4. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.
Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dülük Tabiat Parkı'nın ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırması amacıyla 4.'sü gerçekleştirilen yarışma 1 Mayıs
'ta sona erecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 25 farklı türden yaklaşık 150 lale soğanını kasım ve aralık aylarında toprağa ektiklerini belirtti.
Fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda sunmak istediklerini vurgulayan Fadıloğlu, şunları kaydetti:
"Amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğrafa ilgisini arttırabilmek, aynı zamanda fotoğraf severleri Gaziantep
Dülük Tabiat Parkı'nın eşsiz güzelliği ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı açısından Şehitkamil'i cazibe merkezi haline getirme amacını taşıyoruz.Dülük Tabiat Parkı'nın fotoğraflanmasını sağlayarak, ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğini arttırmak, uluslararası platformlarda Gaziantep'i temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmayı hedefliyoruz. Cep telefonu veya mobil cihazlarla çekilen fotoğraflar kabul edilecek ve 'Mobil Fotoğraf Özel Ödülü' ile ödüllendireceğiz. Yarışmaya katılım ücretsiz olacak. Yarışma neticesinde birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, mobil fotoğraf özel ödülü bin, 6 kişiye 500 TL mansiyon ödülü ve plaket verilecek. Ortaya çıkan eserlerden sergilenecek 60 fotoğraf için de 200 TL ödül verilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:02 Kaynak: AA
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