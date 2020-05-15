Dumlupınar'a halı saha - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha yapımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.



Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamAda, "İlçemizde yapılacak olan kapalı halı saha projesi kapsamında yapılan ihaleyi kazanan Konya Acaroğlu Çelik Konstrüksiyon İnşaat Makine Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi sorumlusu Kazım Gümüş ile imzaladığımız sözleşmenin ardından kapalı halı saha inşaatına başlanmıştır. Korona virüs salgınından dolayı biraz geç başlayan inşaatımızın tüm Dumlupınar halkına hayırlı ve uğurlu olması diliyorum. Daha iyiye, daha güzele. Her şey Dumlupınar'ımız için" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA