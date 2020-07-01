Dumlupınar'da küçükbaş hayvancılıkta dev adım - Son Dakika

Projenin küçükbaş hayvan sahiplerine hayırlı olmasını dilediğini belirten AK Parti Dumlupınar ilçe Başkanı Ali Bursa , "Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklı İl Tarım Müdürlüğümüzün proje çalışması sonucu, Dumlupınar koyun ırkımızı degistiriyoruz. Başta AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Dumlupınarımızın gururu İshak Gazel vekilime, İl Özel İdare Başkanı Musa Yılmaz 'a, İl Tarım Müdürü Orhan Özçalığ'a, Belediye Başkanı Şemsettin Akagac'a, ilçe Tarım Müdürü Üstün Atmaca'ya, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar'a ilçemiz şahsım adına teşekkür ederim" ded. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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