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Dumlupınar'da şehitliği ziyaret edip dua ettiler

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini ziyaret eden Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

Dumlupınar'da şehitliği ziyaret edip dua ettiler, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini ziyaret eden Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.


Dumlupınar müzesi, ilk hedef anıtı, Atatürk evi ve Büyükaslıhanlar şehitliklerini ziyaret eden heyet, şehitler için dua etti.


DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektör Kazım Uysal, yaptığı açıklamada, "Kuruluşun ve kurtuluşun büyük meydanı Dumlupınar ilçemize ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi mekanları inceleyip yetkililerden bilgiler aldık. Ardından şehitlikleri ziyaret edip dua ettik. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.


Şehitlik ziyaretlerine, (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, (DPÜ) Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur ve Yapı İşleri Daire Başkanı Başkanı Ali Tevfik Kurt, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ve İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk katıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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