Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bozüyük Temsilciliği Açıldı

Dünya Ahıska Türkleri
Birliği Bozüyük
Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, 4 Eylül
Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin dünyanın değişik bölgelerinde yaşadığını anlattı.
Ahıska Türklerinin 74 yıldır öz vatanlarından ayrı bulunduğuna dikkati çeken Uçar, "1990 yılından sonra Türkiye
'nin farklı ilerinde yaşamaya başladık. Birliğin 9 ülke temsilciliğinin yanında Türkiye'de de illerimizde temsilcilikleri bulunuyor. Birçok sorunumuzun önü açıldı. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas. Dünyadaki mazlumların hamisi olduğu gibi Ahıska Türklerine daha fazla değer veren, her türlü sorunlarıyla alakalı yardım yapan bir Cumhurbaşkanımız var." dedi.
Birliğin Bozüyük Temsilcisi Bekir Velioğlu da kapılarının herkese açık olduğunu belirterek "Amacımız, bizden sonra gelecek neslin zorlanmaması ve eziyet çekmemesidir. Bu topraklar bizim toprağımızdır, Türk milletinin toprağıdır. Bizim arkamızda Türk milleti var, biz Türküz." diye konuştu.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın her zaman Ahıska Türklerinin ve mazlumların yanında olduğunu dile getirdi.
İlçe Müftüsü Mustafa Topal
'ın yaptığı duanın ardından temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.