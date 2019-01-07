Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Başkanı Görevi Bırakıyor

Dünya Bankası Başkanı Görevi Bırakıyor

1 saat önce

NEW Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 6 yıldır yürüttüğü görevini 1 Şubat'ta bırakacağını duyurdu.

Dünya Bankası Başkanı Görevi Bırakıyor, System.String[]
NEW Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 6 yıldır yürüttüğü görevini 1 Şubat'ta bırakacağını duyurdu.

Dünya Bankasının sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kim, 6 yıldır yürüttüğü başkanlık görevinden 1 Şubat itibarıyla ayrılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kim, dünyada yoksulluğu sona erdirmek misyonu adına işini tutkuyla yapan insanlarla dolu bu kurumla çalışmanın büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Tüm dünyada aşırı yoksulluk, iklim değişikliği, salgınlar artarken, mülteciliğin hem boyutu hem de karmaşıklığı büyürken, Dünya Bankasının çalışmaları hiç olmadığı kadar büyük bir öneme sahip. Bu kurumun başkanı olarak hizmet etmek ve karşılaşılan zorlukların tam ortasında bu kuruma yardım etmek benim için büyük bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Kim, görevinden ayrılmasının ardından başka bir şirketle, gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımlarının artırılması üzerine çalışmalarını sürdüreceği bilgisini paylaştı.

Kore kökenli Amerikalı Kim, 2012'nin temmuz ayında başkanlık görevine başlamıştı. Kim, 2017'de ikinci kez bu göreve seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:41 Kaynak: AA

Dünya Bankası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sadettin Saran ve Emina Jahovic Barıştı Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak

Diriliş Ertuğrul Dizisi Bu Hafta Ekranlara Gelmeyecek Daçka-Türk Telekom Maçında Ev Sahibi Ekibin Nijeryalı Oyuncusu Michael Eric, Metin Türen'e Kafa Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:16:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Başkanı Görevi Bırakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]