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Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya

47 dakika önce

Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda milli sporcular Ümit Burunlular ve Kenan Eroğlu, 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya, System.String[]
Hırvatistan, Zagreb, Spor
Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda milli sporcular Ümit Burunlular ve Kenan Eroğlu, 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
22 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda milliler 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
Kupada büyükler kategorisinde mücadele eden Ümit Burunlular, +75 kilo sağ ve sol kolda kürsünün zirvesine çıkarak altın madalyaya uzanırken; Kenan Eroğlu ise 75 kilo sağ ve sol kolda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda ayrıca açık sıklet kategorisinde de yarışan Ümit Burunlular, büyükler sağ kolda altın madalya kazanırken; Kenan Eroğlu master sol kolda bronz madalyayı boynuna taktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda dereceye giren milli sporcularımızla Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde bir araya gelerek bilek güreşçilerimizi tebrik etti.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:20 Kaynak: DHA
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