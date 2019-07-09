Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya

Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda milli sporcular Ümit Burunlular ve Kenan Eroğlu, 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
22 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla Hırvatistan
'ın başkenti Zagreb
'de gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda milliler 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
Kupada büyükler kategorisinde mücadele eden Ümit Burunlular, +75 kilo sağ ve sol kolda kürsünün zirvesine çıkarak altın madalyaya uzanırken; Kenan Eroğlu ise 75 kilo sağ ve sol kolda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda ayrıca açık sıklet kategorisinde de yarışan Ümit Burunlular, büyükler sağ kolda altın madalya kazanırken; Kenan Eroğlu master sol kolda bronz madalyayı boynuna taktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda dereceye giren milli sporcularımızla Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde bir araya gelerek bilek güreşçilerimizi tebrik etti.