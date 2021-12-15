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Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi - Son Dakika

Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi

15.12.2021 14:45

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram etti.

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram etti. Dev semaverde demlenen lezzetli çaylar, soğuk havada vatandaşların içini ısıttı.

Esenler Dörtyol Meydan'ında düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Çayları, uluslararası ülkelerin gençleri dağıttı. Ayrıca Esenler Belediyesi tarafından 39 çay ocağında 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'ne özel ücretsiz çay ikramları yapıldı.

'ÇAY TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI'

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, '15 Aralık Dünya Çay Günü'nü vesile ederek Esenler'de vatandaşlarımıza 73 çeşit ikram ediyoruz. Çay Türkiye'nin vazgeçilmez bir parçası. Misafirlikte ilk çayı teklif ederiz. Dünya çaylarını bugün vatandaşlarımıza ikram etmek istedik. Bugün hava soğuk ancak Esenler'de içimizi çayla ısıtıyoruz. Bu etkinliğimizin geleneksel hale gelmesini temenni ediyoruz' dedi.

'SABAH ÇAY İÇMEDEN KENDİMİZE GELEMEYİZ'

Etkinliğe katılan Seksenler dizisindeki oyuncu çaycı Mesut Necmi Yapıcı, 'Esenler Belediyesi beraber çay içmek için davet ettiler. Ben de bu güzel davete severek katılıyorum. Çay bizim vazgeçilmezimizdir. Türk insanı sabah içmeden kendisine gelmez. Çayı şekersiz içmek gerekiyor. Biliyorsunuz şeker vücuda zarar veriyor. Halkımız çayı güzel günlerde muhabbetle içsinler" tavsiyelerinde bulundu.

'ÇAY EVİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ'

Etkinliğe katılan 29 yaşındaki Kübra Sözen ise, 'Çayın kültürümüzde yeri tartışılmaz. İnsanlarımız kahveden çok çaya önem veriyorlar. Ben de çayı çok severim" dedi.

Arkadaşı ve çocuklarıyla etkinliğe katılan ev hanımı Leyla Üner, ? Çaysız hayat gereksiz hayat. Çay sabah, öğle ve akşam evimizin vazgeçilmesi" dedi.

Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi
Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi
Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi
Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi
Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi
Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi
Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi
Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi

Esenler, Türkiye, Aralık, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram edildi - Son Dakika


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