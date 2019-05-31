Dünya Çevre Günü şenlik ile kutlandı

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Anfi Tiyatroda gerçekleştirilen Çevre Şenliği'nde Atık Pil Toplama, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri verildi. Yarışmada birinci olan okullara masa tenisi takımı, ikinci olanlara spor seti, üçüncülere ise satranç takımı hediye edildi. Kampanya kapsamında merkez ve ilçe okullarına dağıtılan atık pil toplama kutularından 13 ton atık pil toplandı. Toplanan piller İstanbul'da bulunan Atık Pil Bertaraf Tesisine TAP tarafından götürülecek. Gerekli önlemlerin alınmış olduğu beton kuyulara gömülmesi amaçlanan atık piller böylelikle çevreye zarar vermeyecek.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı içinde yaklaşık 500 öğrenciye ambalaj atıklarının geri dönüşümü, atık bitkisel yağların ve pillerin çevreye zarar verilmeden bertarafı hakkında eğitimler düzenledi.

Çevre Şenliği'nde dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesinin ardından öğrenciler, dünya su günü, İzmir Marşı, horon gösterilerini gerçekleştirdiler.