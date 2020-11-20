Dünya Çocuk Hakları Günü - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, çocuğun bugünün yarını, yarının umudu olduğunu kaydetti.

Bir ülkenin geleceğinin çocuklar olduğunu belirten Kaya, "Onlar geleceğimizin teminatıdır. İnsanın yaşamı boyunca geçirdiği evrelerden biri olan çocukluk dönemi, gelişim evreleri içerisinde özel bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle çocukların özel bir duyarlılığa ve özel bir korunmaya ihtiyaçları vardır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı onlara daha güzel bir ortam sunduğumuzda geleceğimizi teminat altına almış oluruz." ifadesini kullandı.

Kaya, çocukların gelişimsel özelliklerini, gereksinimlerini ve sorunlarını bilen, çocukla ilişkisinde uzmanlaşmış, doğru ve etkili iletişim becerilerine sahip Çocuk Şube Müdürlüğü personeli sayesinde çocukların sorunlarına müdahalede daha etkin ve verimli sonuçlar aldıklarını dile getirerek, "Bizler için çok değerli olan sevgili çocuklarımızın 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.