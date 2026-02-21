Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan: Güneşin küçülmesi dünyanın düz olduğunu kanıtlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan: Güneşin küçülmesi dünyanın düz olduğunu kanıtlıyor

21.02.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, dünyanın düz olduğuna inandığını ve bu görüşünü çeşitli gözlemler ile araştırmalara dayandırdığını söyledi. Özkan, güneşin hareketi, radar sistemleri, tutulmalar, yıldızlar ve uzay fotoğrafları üzerinden dikkat çeken iddialar ortaya koyarken, bu görüşün inanç boyutuna da vurgu yaptı.

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Haberler.com ekranlarında yaptığı açıklamalarda, düz dünya modeline neden ikna olduğunu ve bu görüşü desteklediğini düşündüğü kanıtları anlattı. Özkan'ın sözleri, bilimsel çevrelerde tartışma yaratabilecek iddialar içerdi.

"21 SORUDA DÜZ DÜNYA VİDEOSUNU İZLEDİKTEN SONRA DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNA İKNA OLDUM"

Düz dünya görüşüne nasıl yöneldiğini anlatan Özkan, "21 soruda düz dünya videosunu izledikten sonra dünyanın düz olduğuna ikna oldum" dedi. En güçlü kanıt olarak güneşi işaret eden Özkan, "Dünyanın düz olduğu ile ilgili en güçlü kanıt güneşin uzaklaşmasıdır" ifadesini kullandı. Özkan ayrıca, "Güneş, dünya üzerinde yuvarlak çiziyor" diyerek güneşin hareketinin küresel dünya modeline uymadığını savundu.

"RADARLAR DÜZ DÜNYA MODELİNE GÖRE ÇALIŞIYOR"

Teknolojik sistemler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özkan, "Radarlar düz dünya modeline göre çalışıyor" dedi. Tutulmalara ilişkin bir örnek veren Özkan, "Selenelion'da dünya, güneş ile ay arasına girmeden tutulma gerçekleşiyor" sözleriyle, mevcut astronomi anlatısına karşı çıktığını ifade etti. Özkan ayrıca, "Yüzyıllardır aynı yıldız takımını görüyoruz" diyerek gökyüzü gözlemlerinin de düz dünya iddiasını desteklediğini öne sürdü.

"GÜNEŞİN KÜÇÜLMESİ DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNU KANITLIYOR"

Uzay çalışmalarına da şüpheyle yaklaştığını belirten Özkan, "Uzaydan çekilmiş fotoğraflar yok, hepsi bilgisayar yapımı" dedi. Konuya inanç boyutundan yaklaşan Özkan, "Dünyanın düz olduğu ortaya çıkarsa bir yaratıcının gerçekten var olduğunun somut kanıtı oluyor" ifadelerini kullandı. Özkan, tartışmayı ideolojik bir noktaya taşıyarak, "Küre dünyayı ortaya atan Ateistler" dedi ve son olarak, "Güneşin küçülmesi, dünyanın düz olduğunu yüzde yüz kanıtlıyor" sözleriyle iddiasını yineledi.

Eğitim, Bilim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan: Güneşin küçülmesi dünyanın düz olduğunu kanıtlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremin ipuçları sudaymış Radon gazı yeni felaketin habercisi mi Depremin ipuçları sudaymış! Radon gazı yeni felaketin habercisi mi?
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
Hamsinin tahtını devirdi İşte sofralarda en çok yenen balık Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı "Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Süper Lig’de 23. hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 11:01:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan: Güneşin küçülmesi dünyanın düz olduğunu kanıtlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.