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Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı 22-26 Mayıs'ta - Son Dakika

Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı 22-26 Mayıs'ta

21.01.2022 20:18
Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı 22-26 Mayıs'ta

İsviçre'nin Davos kentinde Ocak 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Covid-19'un Omciron mutasyonu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından 22-26 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

İsviçre'nin Davos kentinde Ocak 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Covid-19'un Omciron mutasyonu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından 22-26 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

İsviçre'nin Davos kentinde 17-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF), dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19'un Omciron mutasyonu nedeniyle geçtiğimiz sene aralık ayında ileri bir tarihe ertelenmişti. WEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Ekonomik Forumu, yıllık toplantının 22 Mayıs Pazar-26 Mayıs Perşembe tarihleri arasında İsviçre'nin Davos kentinde yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyar" denildi. Açıklamada, Covid-19 salgının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze yapılacak olan toplantının temasının "Birlikte Çalışmak, Güveni Geri Kazanmak" olduğu ifade edildi.

Toplantının iki yıllık bir aradan sonra liderlere dünyanın durumunu değerlendirme ve önümüzdeki kritik dönem için ortaklıkları ve politikaları şekillendirme fırsatı sunacağı belirtilen açıklamada, "Gündemdeki konular arasında pandemiden kurtulma, iklim değişikliğiyle mücadele, iş için daha iyi bir gelecek inşa etme, paydaş sermayeciliği hızlandırma ve Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinden yararlanma yer alacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, WEF'in İsviçre'deki halk sağlığı durumu hakkında İsviçre hükümetiyle yakın iletişim kurmaya devam edeceği, toplantının, katılımcıların ve İsviçre halkının sağlık ve güvenliğini garanti altına almak için gerekli tüm koşullar sağlandığı sürece gerçekleşeceği aktarıldı.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab yaptığı açıklamada, "Son iki yılda gerçekleşen tüm sanal toplantılardan sonra, siyaset, iş dünyası ve sivil toplumdan liderler nihayet tekrar şahsen bir araya gelecekler. İşbirliğine dayalı eylemi hızlandırmak ve karşılaştığımız çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için gerçekten ihtiyaç duyulan güven atmosferini oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ocak 2021'de Covid-19 nedeniyle WEF ilk kez sanal olarak gerçekleştirilmişti. Ağustos 2021'de forumun yıllık toplantısının Singapur'da gerçekleşmesi planlanmış fakat Covid-19 nedeniyle söz konusu toplantı iptal edilmişti.

(İHA)

Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı 22-26 Mayıs'ta
Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı 22-26 Mayıs'ta

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Dünya Ekonomik Forumu, Koronavirüs, İsviçre, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı 22-26 Mayıs'ta - Son Dakika


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