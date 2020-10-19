Dünya genelinde korona vaka sayısı 40 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde korona vaka sayısı 40 milyonu aştı

19.10.2020 00:58
Dünya genelinde korona vaka sayısı 40 milyonu aştı, System.String[]

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 40 milyonu aştı.

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 40 milyonu aştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde salgına dönüşen korona virüs vaka sayıları artışa geçti. Dünya genelinde korona vaka sayısı 40 milyon 9 bin 493 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 115 bin 307 olarak kayıtlara geçti. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke, 8 milyon 343 bin 140 vaka ve 224 bin 283 can kaybı ile ABD oldu. ABD'nin ardından korona virüsün en fazla görüldüğü 5 ülke sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya ve İspanya oldu.

ABD'nin ardından ikinci sırada yer alan Hindistan'da 7 milyon 494 bin 551 korona virüs vakası görülürken, 114 bin 64 kişi de korona virüs sonucu hayatını kaybetti. Vaka sayısının 5 milyon 224 bin 362 olduğu Brezilya'da 153 bin 690 can kaybı kaydedildi. Rusya'da ise 1 milyon 399 bin 334 kişi korona virüse yakalanırken, 24 bin 187 kişi hayatını kaybetti. 982 bin 723 korona vakasının tespit edildiği İspanya'da da 33 bin 775 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. - WUHAN

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde korona vaka sayısı 40 milyonu aştı - Son Dakika

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