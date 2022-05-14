Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi - Son Dakika
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Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi

14.05.2022 21:35

Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için bu yıl 14 Mayıs'ta kutlanan "Dünya Göçmen Kuşlar Günü"nde, Kars'ta da Kuyucuk Gölü'nde kuş sayımı yapıldı.

Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için bu yıl 14 Mayıs'ta kutlanan "Dünya Göçmen Kuşlar Günü"nde, Kars'ta da Kuyucuk Gölü'nde kuş sayımı yapıldı.

Avrasya- Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, barındırdığı kuş türleriyle dikkati çekiyor.

Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekilmesi için "14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü"nde dünyanın yanı sıra Türkiye genelinde de gözlemler yapıldı. Bu kapsamda Kars'ta da KuzeyDoğa Derneğince Kuyucuk Gölü'ndeki göçmen kuşlar gözlemlendi.

Gölde yapılan kuş sayımında 23 türden 1000'in üzerinde göçmen kuşun olduğu tespit edildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla KuzeyDoğa Derneği olarak Kuyucuk Gölü'ndeki göçmen kuşları gözlemleyerek saydıklarını söyledi.

Her yıl farklı bir temayla göçmen kuşlarına dikkat çekildiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Bu yılın teması 'Işık kirliliği'. Özellikle göllerde yaşayan kuşlar ışıktan çok etkileniyorlar, eğer etrafta çok fazla ışık varsa o alanları tercih etmiyorlar. Dünyadaki ışık kirliliği her yıl yüzde 2 arttığı hesaplandı ve aslında bu yaban hayvanları için ciddi bir tehlike. Göç eden kuşlar tüm oryantasyonlarını sulak alanların, bölgelerin lokasyonlarına göre yapıyorlar ama onlar bunu gece kullandıkları için sulak alan etrafında eğer ışık varsa bu alanı kullanmıyorlar."

Çoban, göldeki su seviyesinin yükselmesiyle göçmen kuşların ilkbahardan itibaren göle gelmeye devam ettiğini belirterek, "Kuyucuk Gölü'nde 23 türden 1000'in üzerinde kuş saydık, bunlardan bir tanesi uzun zamandan beri görmediğimiz Suna Kuşuydu. Onu burada görmek bizi çok heyecanlandırdı ve sayıma devam ediyoruz." dedi.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi
Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi
Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi
Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi

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Göçmen, Mayıs, Kars, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi - Son Dakika
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