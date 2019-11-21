Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular 13 madalya kazandı

Mısır'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Giza kentindeki şampiyonaya 10 ülkeden sporcular katıldı.

Şampiyonada Türk Kadın Milli Takımı, 6 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandı. Türkiye, erkeklerde ise 2 altın ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda madalya kazanan isimler şunlar:

Kadınlar:

82,5 kilo: Bircan Şimşek (birer gümüş ve bronz)

48 kilo: Nur Sultan Uzuğ (2 gümüş, 1 bronz)

56 kilo: Döndü Kanat (2 gümüş)

67,5 kilo: Gülistan Özdemir (birer gümüş ve bronz)

Erkekler:

75 kilo: Ömer Galip Kesim (1 altın, 2 gümüş)

125 kilo: Erkan Öztürk (1 altın)