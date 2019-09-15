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Dünya Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Metehan Başar elenirken, Cenk İldem repesaj maçına çıkma hakkı kazandı.

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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Metehan Başar elenirken, Cenk İldem repesaj maçına çıkma hakkı kazandı.

Son iki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Metehan Başar, organizasyona erken veda etti.

Grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden ve ilk maçında Özbek Rustam Assakalov'a mağlup olan Metehan, rakibinin finale yükselememesi nedeniyle elendi.

97 kiloda ikinci maçında Ermeni Artur Aleksanyan'a yenilen olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem ise rakibi finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti.

Grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçi, repesajda yarın Aliaksandr Hrabovik (Belarus)-Matti Elias Kuosmanen (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milli güreşçi, müsabakayı kazanırsa İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi ile ikinci repesaj maçına çıkacak. Cenk, İranlı rakibini de geçmesi durumunda bronz madalya maçında Gürcü Giorgi Melia ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60, 77 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 67, 87 ve 97 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

Rıza Kayaalp mindere çıkıyor

Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, yarın ilk maçında Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile karşılaşacak.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, bir üst tura çıkması halinde dünya ikincisi ABD'li Adam Jacob Coon ile Çinli Lingzhe Meng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Milli sporculardan Kerem Kamal (60 kilo), Kırgız Kanybek Zholchubekov, Fatih Cengiz (77 kilo) ise Hırvat Bozo Starcevic ile eşleşti.

Kazakistan, Cenk İldem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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