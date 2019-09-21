Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen...
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Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen...

47 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen..., System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.

Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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