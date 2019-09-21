Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen...
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Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:38 Kaynak: AA
Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.
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