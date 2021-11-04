"Dünya için iyilik" temalı "Okul Dışarıda Günü" dünya ile eş zamanlı Türkiye'de kutlandı - Son Dakika

Aktif Yaşam Derneği tarafından OMO'nun desteğiyle açık havada zaman geçirmenin çocuk gelişimi açısından önemini anlatmak ve salgında çocukların doğayla olan bağlantılarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Okul Dışarıda Günü, tüm dünyayla eş zamanlı Türkiye'de kutlandı.

İlkokul seviyesinde dünyadan 870 bin, Türkiye'den 226 bin çocuğun katıldığı etkinlik, bu yıl "Dünya için iyilik" temasıyla gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 161 ülkede 11,3 milyon çocuğa ulaşan ve Türkiye'de Aktif Yaşam Derneği tarafından OMO'nun destekleriyle 2018 yılından bu yana hayata geçirilen Okul Dışarıda Günü kapsamında Kocamustafapaşa İlkokulu'nda etkinlikler yapıldı.

Etkinliğe, Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, OMO Pazarlama Müdürü Alper Çapar, çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Yankı Yazgan da katıldı.

Türkiye dersleri açık havaya taşıyan çocuk sayısıyla en çok katılım sağlayan ikinci ülke

Serter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl "Dünya için iyilik" temasıyla hayata geçirdikleri Okul Dışarıda Günü'ne çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin gösterdiği ilgiden çok mutlu olduklarını söyledi. Serter, Türkiye'nin bu yıl derslerini açık havaya taşıyan çocuk sayısıyla en çok katılım sağlayan ikinci ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu özel gün yalnızca çocukların fiziksel olarak daha aktif ve zihinsel olarak daha sağlıklı olması için değil, aynı zamanda doğa ile kurdukları ilişki açısından da çok değerli. Bu yılki içeriklerimizde onların pandemi süresince ister istemez zedelenen doğa ile bağlarını güçlendirmeyi, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını öğretmeyi hedefledik. Odağımızda da plastik ayak izimizi azaltmak ve dolayısıyla geri dönüşüm vardı. Bu doğrultuda hazırladığımız Dünya için iyilik setimizin sadece bugün değil, her gün öğretmenlere ilham vermesini, bugün yaratılan sinerjinin tüm yıla yayılmasını diliyorum."

"Doğa eşsiz bir oyun alanıdır"

Dr. Yankı Yazgan, etkinliğin çocukların dışarıda olması için bir fırsat yarattığını ve dışarıda hayat olduğunu anlattı.

Çocukların içeride yapamadıkları birçok şeyi dışarıda yapabildiklerini dile getiren Yazgan, çocukların doğada neler olup olmadığını öğrenmeleri ve fark etmeleri için dışarıda olmaları gerektiğini vurguladı.

Yazgan, "Bugünkü çocuklar kendi gelecekleri için güvenli bir dünya oluşumunda daha aktif rol oynamak istiyorlar. Bu kampanya rolleri daha bilinçli oynamalarına imkan verecek. Gençler ve çocuklar önümüzdeki yüzyıl içinde gezegeni, geleceğinin nasıl olacağını tayin edecekler. Bunu büyük bir ihtimalle bizlerden daha iyi yapacaklar." diye konuştu.

Dr. Yazgan, çocukların düşe kalka büyüyüp öğrenebileceğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğun gelişimi için yanlış yapmasına, denemesine fırsat vermemiz gerekir. Doğa ya da özellikle kentli çocuklar için açık hava ve dışarısı, öğreten ve gelişimlerine destek olan eşsiz bir oyun alanıdır. Çocukların açık havada zaman geçirmeleri, 'gerçek oyun' ile beraber dünya ile ilgilenmeleri ve keşfe çıkmalarını sağlar. Çocuklar dışarıda oyun oynarken empati kurmayı, sorun çözmeyi, geleceği planlamayı, öfkelerini ve zamanlarını yönetmeyi öğrenirler. Okul Dışarıda Günü, okulun doğa ile ilişkisini doğallaştırmak yolunda bir davet."

İklim değişikliğinin çocuklarda uyandırdığı endişe ve korku gibi olumsuz duyguların çocuk gelişimini etkilediğini de ifade eden Yazgan, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklar iklim değişikliğinin geri döndürülemez etkilerini gözlemledikçe ve öğrendikçe çevresel felaket korku ve bununla bağlantılı olarak kendilerinin ve sonraki nesillerin gelecekleri için endişe duyuyor. Yetişkinlerin de çevresel ve sosyal konuları yeterince önemsemediğini düşünüyorlar. Bu düşünceleri de onların iklim değişikliği karşısında umutsuz ve yalnız hissetmesine sebep oluyor ve bu endişeleri besliyor. Bu endişeleri doğru yönetmek de yetişkinlerin üzerine düşünmesi gereken konulardan biri."

OMO herkesi "İyilik için kirlenmeye" çağırıyor

Etkinlikte konuşan OMO Pazarlama Müdürü Alper Çapar, Okul Dışarıda Günü'nün, tüm Türkiye'de öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte kutlandığını belirtti.

Bugün de çocukların dışarıda olmanın keyfini çıkarttığını dile getiren Çapar, şunları aktardı:

"Aynı zamanda çok önemli bir konuda da farkındalık kazanacaklar. Marka olarak 20 yıl önce 'Kirlenmek güzeldir.' diyerek çıktığımız bu yolda artık 'İyilik için kirlenmek güzeldir.' diyoruz. Bu ne demek? Gezegenimiz çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. İklim krizi. Bugünün konusu da plastik atıklar ve geri dönüşüm. Çocuklar plastik atıklar ve geri dönüşüm hakkında birçok şey öğrenecekler. Bu da bizim için 'Kirlenmek güzeldir.' yolculuğumuzla birebir örtüşüyor. Bu farkındalığı yaratmaktan dolayı da çok mutluyuz. Bu sinerjinin de parçası olan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize çok teşekkür ediyoruz."

Kampanyanın hedefini "Çocukların dışarıda vakit geçirerek fiziksel, zihinsel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak." şeklinde açıklayan Çapar, bu zamana kadar 1.5 milyon öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Çapar, sözlerine şöyle devam etti:

"OMO olarak 'Kirlenmek güzeldir.' yaklaşımımızla 20 yıla yakın süredir ebeveynlere çocuk gelişiminde deneyimlere, keşiflere ve kirlere yer vermeleri için ilham veriyoruz. Uzun yıllardır çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimi için altını çizdiğimiz bu konuya artık farklı bir açıdan bakıyoruz ve herkesi 'iyilik için kirlenmeye' çağırıyoruz. Okul Dışarıda Günü'nün çocuklar aracılığıyla yetişkinlere ulaşmak, doğa ile ilişkilerini ve alışkanlıklarını yeniden düşünmelerini sağlamak açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

Çocuklar hayallerindeki dünyayı resimlere taşıdı

Okul Dışarıda Günü'nde, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında çeşitli aktivitelerle çocuklara nasıl harekete geçebilecekleri öğretildi. Böylece çocuklar kadar onlar aracılığıyla ulaşılan yetişkinlerde de çevre bilinci konusunda farkındalık yaratılması, çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine dikkat çekilmesi hedeflendi.

Kocamustafapaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler ayrıca Okul Dışarıda Günü aktivitelerinden "Hayalimdeki Dünya" kapsamında plastik atıkların geri dönüştürüldüğü ve çevre kirliliği olmayan bir dünyaya dair hayallerini bir kanvasa çizdikleri resimle anlattı.