Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede tarımın gelişmesinde ve öne çıkmasında kadınların büyük rolü olduğunu bildirdi.

Kaplan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların ilçe tarımında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, dünyanın en cefakar kadınlarıdır. Çalışkanlıkları, maharetleri turizmle öne çıkan ilçemiz kadınları hayatımızın her alanında olduğu gibi, Beypazarı ilçesinde de tarımda önemli bir yere sahiptirler. Beypazarı ilçesinde tarımın gelişmesinde, öne çıkmasında kadınlarımızın rolü çoktur. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın ve Beypazarılı kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, hepsine bereketli çalışmalar diliyorum."