Son Dakika Haberleri: Dünya Kadın Çiftçiler Günü
Son Dakika Güncel Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Dünya Kadın Çiftçiler Günü

1 saat önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede tarımın gelişmesinde ve öne çıkmasında kadınların büyük rolü olduğunu bildirdi.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü, System.String[]

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede tarımın gelişmesinde ve öne çıkmasında kadınların büyük rolü olduğunu bildirdi.

Kaplan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların ilçe tarımında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, dünyanın en cefakar kadınlarıdır. Çalışkanlıkları, maharetleri turizmle öne çıkan ilçemiz kadınları hayatımızın her alanında olduğu gibi, Beypazarı ilçesinde de tarımda önemli bir yere sahiptirler. Beypazarı ilçesinde tarımın gelişmesinde, öne çıkmasında kadınlarımızın rolü çoktur. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın ve Beypazarılı kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, hepsine bereketli çalışmalar diliyorum."

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Kadın Çiftçiler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]