Son Dakika Haberleri: Dünya Kadın Hakları Günü
Son Dakika Güncel Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika

Dünya Kadın Hakları Günü

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünya Kadın Hakları Günü, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Köse, mesajında, 1934 tarihli yasa ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yanı sıra çağdaş bir ülke olmanın da ilk adımının atıldığını belirtti. Dünya geneline göre erken bir tarihte kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:


"Tarihimiz boyunca devlet idaresinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutan, kadim kültürümüzün şekillenmesinde, eğitimde, istihdamda, karar alma ve yönetim mekanizmalarında büyük bir görev üstlenen Türk kadınına, cumhuriyet döneminde siyasi hayatta hak ettiği rolü üstlenme imkanı tanınmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde dünya geneline göre oldukça erken bir tarihte kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. Haklarının ve görevlerinin bilincinde olarak toplumdaki saygın yerini almış olan kadınlarımız, her alanda etkinliklerini ve katkılarını göstermektedirler. Eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda başarıyla görev alan kadınlarımız, modern Türkiye'nin simgesi ve Cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır. Bu vesile ile emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınların, 5 Aralık Kadın Hakları Günü kutlu olsun." - KARABÜK

Kadın Hakları Günü, Safranbolu, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı
Ömür Gedik'in Can Yaman'ın "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" sözlerine yaptığı yorum kadınları kızdırdı Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:33:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Kadın Hakları Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]