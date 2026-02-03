Dünya Kar Motoru Şampiyonası Rize'de Yapıldı

RİZE'de jandarma ekipleri, Güneysu ilçesinde bin 800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası'nda düzenlenen Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda aldığı tedbirlere ait görüntüleri paylaştı.

İlçeye bağlı deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası'nda 2 gün süren Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları gerçekleştirildi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yaylada oluşturulan 650 metre uzunluğundaki pistte; aralarında İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da bulunduğu 8 ülkeden, 7'si kadın olmak üzere toplam 28 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışları çok sayıda vatandaş pist kenarından takip etti. Yoğun katılımın olduğu şampiyonada vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, jandarma ekipleri 2 gün boyunca bölgede 24 saat görev yaptı. Trafik jandarma ekipleri, sisli yollarda araçları yönlendirdi, kar motoru ve paletli arazi araçlarıyla yaylada devriye attı. Bulut denizi üstünde alınan tedbir ve uygulamalar jandarma kamarasına yansıdı.

HABER: Cevahir TOPALOĞLU - KAMERA: GÜNEYSU (Rize),