Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize\'de Tamamlandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın SNX Türkiye etabı, yapılan final yarışlarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun final yarışları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'ndaki 650 metrelik pistte yapıldı.

İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 28 sporcu, şampiyonada mücadele etti.

Pistteki rampalardan 10 metre havaya çıkan sporcular, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Yarışları binlerce vatandaş pist kenarından takip ederken etkinlik, renkli ve heyecan dolu görüntülere sahne oldu.

Final yarışları sonunda kadınlarda ilk 3, İsveçli sporculardan oluştu. Wilma Jonsson birinci, Elisa Honsson ikinci ve Hilda Ohman üçüncü oldu.

Erkeklerde ise birinciliği İsveç'ten Olle Sahlström, ikinciliği Finlandiya'dan Aki Pihlaja, üçüncülüğü de İsveç'ten Filip Harr elde etti.

Yaylada etkili olan yoğun sis nedeniyle zaman zaman yarışlara ara verildi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları da 3-4 Şubat tarihlerinde Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Final yarışlarının ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AA muhabirine, Rize'de son bir yılda spor turizmi anlamında çok güzel etkinlikler yapıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporu destekleyen bu alanda her türlü faaliyetin içerisinde yer almaya gayret ettiklerini vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı, spor yüzyılı da diyor aynı zamanda. Bu hedefi bize biçtiği için biz her alanda sporun yaygınlaşması, gençlerin erişimini sağlamak adına hizmet veriyoruz. Gençlik merkezlerinde ve spor tesislerinde Bakanımız Osman Aşkın Bak öncülüğünde doğayla uyumlu, sürdürülebilir, gençlerin katılımını artıran birçok spor dalı yaptırılıyor. Tüm gençlerimizi spor merkezlerimize bekliyoruz."

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bazen sis oluyor, bazen açıyor. Tabii bu da bu işin güzelliği. Ama yarışmaları kazasız tamamlıyoruz. Çok mutluyuz. Bunlar kış sporları organizasyonlarının başlangıcı. İnşallah bunlar yavaş yavaş altyapıyı oluşturmayı, tesisleşmeyi beraberinde getirecektir diye ümit ediyoruz. Kış sporlarının yapılabilir olduğunu görüyoruz ve gösteriyoruz. İnşallah bunlar adım adım burada beklenen, özlenen altyapıyı doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.