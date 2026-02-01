Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de Tamamlandı

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize\'de Tamamlandı
01.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'deki şampiyonada İsveçli sporcular kadınlarda ve erkeklerde birinci oldu, etkinlik büyük ilgi gördü.

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın SNX Türkiye etabı, yapılan final yarışlarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun final yarışları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'ndaki 650 metrelik pistte yapıldı.

İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 28 sporcu, şampiyonada mücadele etti.

Pistteki rampalardan 10 metre havaya çıkan sporcular, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Yarışları binlerce vatandaş pist kenarından takip ederken etkinlik, renkli ve heyecan dolu görüntülere sahne oldu.

Final yarışları sonunda kadınlarda ilk 3, İsveçli sporculardan oluştu. Wilma Jonsson birinci, Elisa Honsson ikinci ve Hilda Ohman üçüncü oldu.

Erkeklerde ise birinciliği İsveç'ten Olle Sahlström, ikinciliği Finlandiya'dan Aki Pihlaja, üçüncülüğü de İsveç'ten Filip Harr elde etti.

Yaylada etkili olan yoğun sis nedeniyle zaman zaman yarışlara ara verildi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları da 3-4 Şubat tarihlerinde Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Final yarışlarının ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AA muhabirine, Rize'de son bir yılda spor turizmi anlamında çok güzel etkinlikler yapıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporu destekleyen bu alanda her türlü faaliyetin içerisinde yer almaya gayret ettiklerini vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı, spor yüzyılı da diyor aynı zamanda. Bu hedefi bize biçtiği için biz her alanda sporun yaygınlaşması, gençlerin erişimini sağlamak adına hizmet veriyoruz. Gençlik merkezlerinde ve spor tesislerinde Bakanımız Osman Aşkın Bak öncülüğünde doğayla uyumlu, sürdürülebilir, gençlerin katılımını artıran birçok spor dalı yaptırılıyor. Tüm gençlerimizi spor merkezlerimize bekliyoruz."

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bazen sis oluyor, bazen açıyor. Tabii bu da bu işin güzelliği. Ama yarışmaları kazasız tamamlıyoruz. Çok mutluyuz. Bunlar kış sporları organizasyonlarının başlangıcı. İnşallah bunlar yavaş yavaş altyapıyı oluşturmayı, tesisleşmeyi beraberinde getirecektir diye ümit ediyoruz. Kış sporlarının yapılabilir olduğunu görüyoruz ve gösteriyoruz. İnşallah bunlar adım adım burada beklenen, özlenen altyapıyı doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Finlandiya, Güneysu, Türkiye, İsveç, Dünya, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 20:25:55. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.