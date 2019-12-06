Dünya Madenciler Günü

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar , konser öncesi yaptığı konuşmada, maden kazalarında hayatını kaybeden madencileri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlen konserde, madenciler için türküler seslendirildi.

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