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Dünya Madenciler Günü

6 saat önce

Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.

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Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.


Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlen konserde, madenciler için türküler seslendirildi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konser öncesi yaptığı konuşmada, maden kazalarında hayatını kaybeden madencileri saygı ve rahmetle andığını belirtti.


TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de madenciler gününü kutladı.

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Maden Mühendisleri Odası, Dünya Madenciler Günü, Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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