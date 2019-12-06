Dünya Madenciler Günü
6 saat önce
Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.
Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlen konserde, madenciler için türküler seslendirildi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konser öncesi yaptığı konuşmada, maden kazalarında hayatını kaybeden madencileri saygı ve rahmetle andığını belirtti.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de madenciler gününü kutladı.
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