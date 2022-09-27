Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı

27.09.2022 18:40
Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin dün 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin dün 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İkindi namazının ardından Aksa'da toplanan çok sayıda Filistinli, Karadavi için kılınan gıyabi cenaze namazına iştirak etti.

Karadavi, Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verilmişti.

Abbas ve Heniyye'den taziye mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye gönderdiği mesajda "Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için taziyelerini" iletti.

Abbas, Karadavi'nin ölümü üzerine büyük üzüntü duyduğunu ve Katar Emiri Şeyh Temim'in üzüntüsünü paylaştığını kaydetti.

Abbas ayrıca Karadavi için Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Karadavi'nin vefatı üzerine yayımladığı taziye mesajında, Filistin halkının ve Hamas'ın, İslam ümmetinin öncülerinden biri olan Karadavi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Karadavi'nin, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki duruşunu ve Filistin halkına verdiği desteği hatırlatan Heniyye, "İslam dünyası, ilmi, fedakarlığı ve cihadıyla sağlam bir temel oluşturan müceddid alimlerinden birini kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenaze töreni Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenaze töreni
Kaynak: AA

Dünya, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

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