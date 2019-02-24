Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de Kutlandı

KÜÇÜKÇEKMECE AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, Hz. Fatıma'nın Kutlu Doğumu sebebiyle düzenlenen Dünya Müslüman Kadınlar Günü programına katıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, Hz. Fatıma'nın Kutlu Doğumu sebebiyle düzenlenen Dünya Müslüman Kadınlar Günü programına katıldı. Programda konuşan Karadeniz, 'Hz. Fatıma gibi anneler yetiştirmek istememiz boş yere değil' dedi.



Hz. Fatıma'nın Kutlu Doğum Günü münasebetiyle gerçekleştirilen Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Küçükçekmece Belediyesi, Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Caferileri Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi. Programa Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, Küçükçekmece MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve binlerce vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik protokol konuşmalarıyla devam etti.



'HZ. FATIMA GİBİ ANNELER YETİŞTİRMEK İSTEMEMİZ BOŞ YERE DEĞİL?



Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'ya verdiği değerden bahseden Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz,?Zülfikar yürekli kadınlarımızın onun peşinde gitme kararlılığının tesellisiyle avunuyoruz. Değerli kardeşlerim Hz. Fatıma niçin çok büyük? Çünkü Hz. Fatıma iki aslanı besledi. Onlara süt emzirdi ve o aslanları beslerken hep çocuklarına şu öğüdü verdi. Çocuklarım küfrün ve zalimin iti olacağınıza imanın ve mazlumun aslanı olun ki öldüğünüzde kabrinize it değil yiğit yazılsın. Şehit yazılsın diye onları büyüttü. İşte bugün Hz. Fatıma gibi anneler yetiştirmek istememiz ona benzemeye çalışmamız boş yere değil. Rabbim Hz. Fatıma'ya benzemek isteyen, ona özenen, onun yolundan gitmeye çalışan bütün kadınlarımıza rahmet etsin, bütün kadınlarımızdan razı olsun? dedi.



'HZ. FATIMA'NIN VARLIĞININ DEVAM ETTİRİLMESİ BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ?



Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan bir kadın ise 'Dünya kadınlarının öncüsü olan Hz. Fatıma'nın doğum gününde burada bulunmak tabi ki bizim için çok güzel bir şey. Bugün herkesin burada olması Hz. Fatıma'yı anması, onu desteklemesi ve onun varlığını devam ettirilmesi bizim için gurur verici. Bugün de Küçükçekmece'de böyle bir program olması bizim için harika bir duygu' ifadelerine yer verdi. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum

TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu

AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü!

Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na Seçilmesi Memleketinde Sevinçle Karşılandı