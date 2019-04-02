Dünya Otizm Farkındalık Günü
47 dakika önce
Bayburt'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Bayburt
'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Sağlık, Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince organize edilen yürüyüş, otizmli çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Cumhuriyet Caddesi
'nde gerçekleştirildi.
Otizm farkındalığını artırmak için yapılan yürüyüşe Sağlık Müdürü İlker Hancı, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyunlu da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: AA
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