Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

47 dakika önce

Bayburt'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

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Bayburt'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Sağlık, Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince organize edilen yürüyüş, otizmli çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Otizm farkındalığını artırmak için yapılan yürüyüşe Sağlık Müdürü İlker Hancı, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyunlu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Bayburt, Güncel
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