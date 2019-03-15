Son Dakika Haberleri: Dünya Pi Gününü Şenlik Havasında Kutladılar

Dünya Pi Gününü Şenlik Havasında Kutladılar

36 dakika önce

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu, Pi sayısına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Dünya Pi Gününü Şenlik Havasında Kutladılar, System.String[]
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu, Pi sayısına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Okul bahçesinde 400 öğrenciyle yapılan koreografi ise havadan görüntülendi.

Son yılların en ilginç etkinliğine imza atan Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu, 3,14 olan Pi sayısına dikkat çekmek, öğrencilere matematiği sevdirmek ve farkındalık oluşturmak için okul bahçesinde geniş kapsamlı program düzenlendi.

Dünya Pi Günü olan 14 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ellerini kullanmadan ağızlarına aldıkları fırçalarla sulu boyayla Pi sayısını çizerken, üzerine Pi sayısı işaretlenen çuvallarla yarış düzenledi.

Üzerinde Pi sayısının işareti olan yaş pastalar, aynı şekildeki kuru pastalar yapılan etkinlik kapsamında ayrıca okul bahçesinde Pi sayısı ve 3,14 yazısıyla oluşturulan ve havadan görüntülenen koreografide 400 öğrenci görev aldı.

Okul koridorlarına da Pi sayısıyla ilgili resfebe çalışması yapıldığı etkinlik Matematik Öğretmenleri Tuğba Bilgin, Peyman Taşan, Elif Aydemir, Fatih Arslan, Ertan Pala ve Adem Keleş ile Resim Öğretmeni Muhammet Türkmen, Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Aykut, okul çalışanı Mustafa Yılmaz'ın organizasyonunda tüm öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflar çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Öte yandan matematikte Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayı olarak belirtiliyor. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, pi sayısı bir matematiksel sabittir. Pi sayısı ? sembolü ile gösterilir. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Kelkit, Gümüşhane, Pi, Güncel
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