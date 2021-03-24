Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar hükümetinden ücretsiz Kovid-19 aşısı sipariş etmesini istedi - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar hükümetinden ücretsiz Kovid-19 aşısı sipariş etmesini istedi

24.03.2021 22:17
Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar hükümetinden ücretsiz Kovid-19 aşısı sipariş etmesini istedi, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'a, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılma çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'a, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılma çağrısı yaptı.

DSÖ Temsilcisi Dr. Charlotte N'Diaye, başkent Antananarivo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina birkaç haftadır Kovid-19 vakalarında bazı bölgelerde ciddi bir artış olduğunu biliyordu ancak buna rağmen bitkisel bir ürün olan yerel ilaç Covid Organics'i tanıtmaya devam etti." dedi.

Madagaskar Cumhurbaşkanının tanıttığı geleneksel ürünlerin Kovid-19'a karşı iyileştirici etkilerinin olup olmadığını belirlemek için klinik denemelerin hala devam ettiğini anlatan N'Diaye ancak alternatif bir aşılama oluşturulmadığını söyledi.

N'Diaye, Madagaskar hükümetine COVAX tarafından sağlanan aşılardan sipariş etmesi çağrısında bulundu.

Madagaskar'da şimdiye kadar 22 bin 682 Kovid-19 vakası tespit edildi, 361 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Rajoelina, bu karışımı 20 Nisan 2020'de canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Madagaskar, talep üzerine ilacı 20'ye yakın ülkeye göndermişti.

DSÖ, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Antananarivo, Madagaskar, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar hükümetinden ücretsiz Kovid-19 aşısı sipariş etmesini istedi - Son Dakika


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