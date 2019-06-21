Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Bostanlıspor adına yarışacak
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Dünya Şampiyonu Bostanlıspor adına yarışacak

1 saat önce

Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu, IFBB Elite Pro Card ünvanına sahip Karşıyakalı Can Atakan Yağcı, önümüzdeki dünyanın en önemli 2 şampiyonasında Bostanlıspor adına yarışacağını açıkladı.

Dünya Şampiyonu Bostanlıspor adına yarışacak, System.String[]

2020 yılında Yunanistan, Malta ve Portekiz'de yapılacak Elit Pro Nafplio veElit Pro Şampiyonalarından ikisinekatılmayı planlayan, bu nedenle de destek olacak kişi, holding ve kuruluşlara çağrı yapan 31 yaşındaki Yağcı, dünyanın bu spordaki en önemli isimleri arasında.

Daha önce katıldığı yurt dışındaki önemli yarışmalar olan Kıbrıs Golden Dumbbell Awards Bodybuilding Championship Kıbrıs NAC International World Cup, Antalya Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ( +1,80cm Classic Bodybuilding– Şampiyon), Barcelona/Santa Susanna IFBB European Championships, Valencia NAC International World Cup, Yunanistan IFBB President Santonja Cup, Sırbistan IFBB Diamond Cup (Şampiyon), Sırbistan IFBB Diamond Cup Overall Champion (Şampiyonlar şampiyonu- IFBB Elite Pro Card) da kürsüye çıktı.

Yağcı, uçak, otel konusunda kendisine sponsorluk yapacak sporu seven Karşıyakalı, İzmirli kuruluşlara sesleniyor ve "Ay Yıldızlı formayı gögsümde başarıyla taşıyacağım. Şampiyonalarda bir Karşıyakalı, İzmirli olarak yarışıyorum. Bostanlıspor çok geniş yelpazesi olan ender spor kulüplerinden birisi. Maddi imkanları yok. Ancak manevi olarak beni kucakladı ve sahip çıktı. Bu nedenle de Bostanlıspor adına yarışacağım.Sporu sevenlere sesleniyor ve bir şampiyona destek olunmasını bekliyorum. Kendi imkanlarımla bugüne kadar başardım. Bundan sonra daha da büyük başarılara imza atabilmem için de destek şart" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:24 Kaynak: Bültenler
Malta, Yunanistan, Portekiz, Güncel
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