Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, AA'yı ziyaret etti
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Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, AA'yı ziyaret etti

9 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'ı kabul etti.

Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, AA'yı ziyaret etti, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'ı kabul etti.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğündeki kabulde konuşan Kazancı, "Bizi gururlandırdınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Hem size, hem de emek veren antrenörlerinize." dedi.

Anadolu Ajansında çalışan arkadaşların Rıza'nın haberlerini yaptığını hatırlatan Genel Müdür Kazancı, "Biz bu tarafta çok heyecanlanıyoruz. Bu yıl hem dünya, hem de Avrupa şampiyonluğu var. Olimpiyatlarda da ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gurur duyduk. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yapabileceğimizi düşündüğünüz her şey için biz buradayız. Anadolu Ajansı emrinizde. Karşımızda 4 dünya şampiyonu olmuş bir sporcu var. Bu Rıza olarak değil, bir rol model olarak var."

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de final maçında zamanın hiç geçmediğini anlattı.

Güreşte 6 dakikanın uzun bir süre olduğuna dikkati çeken Rıza, "Öndeyim, baktım, 1 dakika 39 saniye vardı. Saniye hiç geçmiyordu. Tekrar baktım, 59 saniye kalmıştı. O kadar zaman geçti sanıyorum ama geçmiyor. Gerideyse rakip için de hızlı oluyor zaman." diye konuştu.

Rıza Kayaalp, AA Haber Akademisi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Rıza, öğrencilerin sorusu üzerine başarıya giden yoldaki çalışmalarını paylaştı. Şampiyon güreşçi, çok çalışıldığında başarının mutlaka geldiğini söyledi.

Rıza ayrıca, Anadolu Ajansı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haberleri Editörlüğü'nde gelenekselleşen pasta kesimini gerçekleştirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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