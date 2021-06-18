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Dünya sinemasının etkili isimleri 12 Punto'da jüri koltuğuna oturacak - Son Dakika

Dünya sinemasının etkili isimleri 12 Punto'da jüri koltuğuna oturacak

18.06.2021 10:32
Dünya sinemasının etkili isimleri 12 Punto'da jüri koltuğuna oturacak, System.String[]

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin uluslararası jüri üyeleri belli oldu.

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin uluslararası jüri üyeleri belli oldu.

Dünya sinemasının önde gelen isimlerinin bir araya geleceği program, 22-29 Haziran tarihleri arasında 9 ülkeden katılımla 3 ayrı platformda düzenlenecek.

Dünya sinema endüstrisinin önde gelen isimlerinin yer aldığı uluslararası jüri üyeleri arasında, Oscar adayı TRT Ortak Yapımı "Quo Vadis Aida?" filminin yönetmeni Jasmila Zbanic, "Ken Loach" filmlerinin yapımcısı Rebecca O'Brien, Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis, Asya Pasifik Ödülleri Başkanı Tracey Vieira ve Memento Alım Direktörü Sata Cissokho yer alacak.

Tamamı kadınlardan oluşan uluslararası jüri üyeleri 28 Haziran'da finalist proje ekiplerinin sunumlarını izleyerek, 12 finalist proje arasından 4 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 4 projeye ise "TRT Ön Alım Ödülü" verecek.

Oscar'da yarışan TRT Ortak Yapımı filmlerin yönetmenleri İstanbul'da

Son 2 yıldır Oscar törenlerinde yarışan TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli filmlerin yönetmenleri de 12 Punto için İstanbul'a gelecek.

2021 Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışan TRT Ortak Yapımı "Quo Vadis, Aida?" filminin yönetmeni Jasmila Zbanic ve yapımcısı Damir İbrahimovic 12 Punto'da olacak.

"Quo Vadis, Aida?" filmi 12 Punto programı kapsamında İstanbul'da ilk kez gösterilecek. Gösterimin ardından Zbanic ve İbrahimovic'in izleyicilerin sorularını yanıtlayacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Geçen sene Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" ve "En İyi Belgesel" kategorilerinde yarışan TRT destekli Makedonya yapımı "Honeyland/Bal Ülkesi" filminin yönetmenleri Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov da 12 Punto'ya konuk olacak.

Etkinlik kapsamında "Honeyland" filminin gösterimi yapılacak ve yönetmenler ayrıca 12 Punto kapsamında bir masterclass verecek.

Sinema ustalarından "Masterclass"

Program kapsamında herkese açık gösterimler, masterclasslar, paneller ve söyleşiler 22-29 Haziran tarihleri arasında Feriye Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca 22 Haziran Salı saat 11.00'de dünyanın en etkili satış ajanslarından Memento'nun Alım Direktörü Sata Cissokho "Film Endüstrisinde Satış Ajanslarının Rolü" üzerine bir masterclass ile aynı gün saat 17.00'de ise Ken Loach'un yapımcısı Rebecca O'Brien da "Bir Ken Loach Filmi Yapmak" başlıklı masterclass düzenleyecek.

Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis ise 24 Haziran saat 14.00'te "Uluslararası Ortak Yapımlar ve Ortak Yapım Marketleri" konulu masterclass, aynı gün 17.00'de EAVE yöneticisi Lise Lense-Moller "Ortak Yapımların Yol Haritası" konulu masterclass verecek.

TRT 2'de her akşam 12 Punto özel yayını

Öte yandan "12 Punto Özel" yayını, 22-29 Haziran arasında her akşam saat 19.00'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak. Programda 12 Punto finalistleriyle röportajlar, etkinlikle ilgili gelişmeler, Türk sinemasının ödüllü yönetmen ve yapımcılarıyla söyleşiler ve masterclasslar yer alacak.

Bu yıl ayrıca özel yanının ardından her akşam saat 20.00'de "12 Punto Film Saati" yayınlanacak.

Bu bölümde TRT Ortak Yapımı film gösterimlerinin yanı sıra, Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan üç bölümlük "Ahlat'ın Yolculuğu" ve "Kış Uykusu"nun kamera arkası görüntülerinden oluşan "Uzun Sürmüş Bir Kış" belgeselleri televizyonda ilk kez gösterilecek.

"12 Punto Kapanış ve Ödül Töreni" de 29 Haziran akşamı TRT 2'de canlı yayınla ekranlara gelecek.

Ken Loach, Haziran, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya sinemasının etkili isimleri 12 Punto'da jüri koltuğuna oturacak - Son Dakika


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