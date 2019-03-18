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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonu Coşkuyla Karşılandı

51 dakika önce

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altında madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonu Coşkuyla Karşılandı, System.String[]
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altında madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Ordulu Yusuf Fehmi Genç, Ünye ilçesine geldi.

Şampiyon Genç, ilk olarak şehirler arası otobüs terminalinde okul idarecileri ve arkadaşları tarafından tezahüratlarla karşılandı. Türk bayrağı ve pankartlar açan grup, Genç'i omuzlarda taşıyarak coşku yaşadı.

Ailesi, okul idaresi ve arkadaşlarıyla Ünye Cumhuriyet Meydanı'na gelen Yusuf Fehmi Genç'i AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Aydın Kuyumcu ile İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Bahri Aslışen karşıladı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu konuşmasında, bu başarın kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Yusuf kardeşimizin başarısı Ordu'muzun ve Ünye'mizin başarısı. Ailesini, antrenörünü tebrik ediyorum. İnşallah Yusuf başarılarına yeni başarı katacaktır. Ordu'muza ve Ünye'mize bu gururu yaşatan sporcumuzu tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ise başarının tesadüf olmadığını, düzenli ve azimli çalışmayla Genç'in bu başarıyı elde ettiğini belirterek sadece Ünye ve Ordu'nun değil Türkiye'nin gururu olduğunu ifade etti.

Şampiyon halterci Genç ise "Çok mutluyum ve gururluyum. Böyle özel bir günde memleketime döndüm, duyguluyum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Ordu, Genç, Spor
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