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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası

24 dakika önce

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazandı.

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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen şampiyonaya ikinci gün maçlarıyla devam edildi.
Yaklaşık 60 ülkeden 550 civarında sporcunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde kızlar 41 ve 47 ile erkekler 33, 37 ve 53 kiloda müsabakalar yapıldı.
Milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek, kızlar 41 kiloda bronz madalya elde etti.
Şampiyonanın üçüncü gününde 5 milli sporcu tatamiye çıkacak.
Özbekistan, Zeynep Nur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:28 Kaynak: AA
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