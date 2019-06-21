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Dünya Yoga Günü: Hindistan'da Başbakan'dan ordu köpeklerine kadar herkes meditasyonda

35 dakika önce

Uluslararası Yoga Günü Hindistan'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. 5.si kutlanan günde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yanı sıra tüm ordu birlikleri yoga matının üzerine çıkarak pratik yaptı.

Dünya Yoga Günü: Hindistan'da Başbakan'dan ordu köpeklerine kadar herkes meditasyonda, System.String[]
Uluslararası Yoga Günü Hindistan'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. 5'incisi kutlanan günde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yanı sıra ordu birlikleri de yoga matının üzerine çıktı.

Uluslararası Yoga Günü'nün fikir babası olan Hindistan Başbakanı Modi, Ranchi kentinde sabah erken saatlerinde 30 bin kadar Hintliyle beraber 'güneşi selamladı'.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:23 
Narendra Modi, Hindistan, Dünya
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