Dünya Yoga Günü: Hindistan'da Başbakan'dan ordu köpeklerine kadar herkes meditasyonda
35 dakika önce
Uluslararası Yoga Günü Hindistan'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. 5.si kutlanan günde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yanı sıra tüm ordu birlikleri yoga matının üzerine çıkarak pratik yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:23
Uluslararası Yoga Günü Hindistan
'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. 5'incisi kutlanan günde Hindistan Başbakanı Narendra Modi
'nin yanı sıra ordu birlikleri de yoga matının üzerine çıktı.
Uluslararası Yoga Günü'nün fikir babası olan Hindistan Başbakanı Modi, Ranchi kentinde sabah erken saatlerinde 30 bin kadar Hintliyle beraber 'güneşi selamladı'.
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