Bafra'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Çetinkaya Sedde Yolu'nda 5 bin adım atıldı, Bafra Bisikletliler Derneği üyeleri ise sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret ederek, "Dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon insan, fazla kilolu olma durumu ve obezite nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Yapılan istatistiklere bakıldığında Türkiye'de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 19,9 iken, 2016 yılında yüzde 19,6'ya düşmüştür." dedi.