Dünyaca ünlü giyim firması Phillips-Van Heusen, Etiyopya'da üretimini durduracak - Son Dakika

Amerikan giyim şirketi Phillips-Van Heusen'ın (PVH), Etiyopya'da iç çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki fabrikasını kapatma kararı aldığı bildirildi.

The Associated Press'in haberine göre, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi markaların sahibi PVH, Hawassa Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisini kapatacak.

Kararın, ABD yönetiminin "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Afrika ülkeleri Etiyopya, Gine ve Mali'ye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırma kararı almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Etiyopya'ya uygulanan yaptırımın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ülke ekonomisine büyük ölçüde zarar verecek

Amerikan Giysi ve Ayakkabı Endüstrisi Derneği Başkanı Stephen Lamar, krizin devam etmesi ve ülkenin muafiyetini yitirmesi halinde Etiyopya'dan tedarik yapamayacaklarını ve bunun ülke ekonomisine büyük ölçüde zarar vereceğini belirtti.

Ülkedeki düşük ücretli iş gücünden faydalanarak ABD'ye ürün satan Türk, Hint ve Çinli şirketlerin de karardan etkileneceği tahmin ediliyor.