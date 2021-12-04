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Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu - Son Dakika

Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu

04.12.2021 00:55

Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu Mavi yolculuğun en önemli noktalarından Gökova Körfezi Akbük koyundaki binlerce kızılçam ağacı fizyolojik kuraklık nedeniyle kurumaya başladı.

Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu

Mavi yolculuğun en önemli noktalarından Gökova Körfezi Akbük koyundaki binlerce kızılçam ağacı fizyolojik kuraklık nedeniyle kurumaya başladı.

MUĞLA - Küresel iklim krizi ve kuraklıktan dünyanın en önemli Mavi Yolculuk rotasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi havzasında yer alan çam ağaçları fizyolojik kuraklığın etkisinde kalarak kurumaya başladı.

Son iki yıldır devam eden kuraklıktan etkilenen Akbük koyundaki binlerce kızılçam ağacı yer yer kuramaya başladı. Temmuz ayında başlayan orman yangınlarından etkilenmeyen, Milas ve Marmaris arasında kalan Gökova Körfezindeki Akbük koyunda zengin toprak ortamı bulunmayan kayaç zemin üzerindeki kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Yaz aylarında nem oranının yüzde 10'un altına düşmesi, yağış olmaması nedeniyle sudan mahrum kalan kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kuruyan ağaçların yanındaki yeşil kızılçam ağaçlarının etkilenmemesi için kesim çalışması yapacak.

Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu
Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu
Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu
Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu

Orman Bölge Müdürlüğü, Mavi Yolculuk, Gökova, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü körfezi kuraklık vurdu, çam ağaçları kurudu - Son Dakika


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