Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı - Son Dakika

Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı

14.04.2021 19:43

Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı Ev yaptırmak istediği araziden kepçe ile kazınca kemik parçaları çıktı Yapılan kazı çalışmasında birden fazla mezara ve kemik parçalarına rastlandı Antalya'da dünyaca ünlü otellerin bulunduğu Kundu turizm merkezinde bir...

Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı

Ev yaptırmak istediği araziden kepçe ile kazınca kemik parçaları çıktı

Yapılan kazı çalışmasında birden fazla mezara ve kemik parçalarına rastlandı

ANTALYA - Antalya'da dünyaca ünlü otellerin bulunduğu Kundu turizm merkezinde bir vatandaşın ev yaptırmak için kazdırdığı arazinin ortasında insana ait kemik parçaları bulundu. İhbar sonrasında yapılan kazı çalışmasında birden fazla mezara rastlandı. Köylüler ise çıkan kemik parçalarının ve mezarların hangi döneme ait olduğunu heyecanla bekliyor.

Antalya'nın önemli turizm bölgesi Kundu'da bir mahalle sakini, işçilerine geçici barınma alanı yaptırmak için kepçe çağırdı. Yapılacak olan ev için toprağı kazmaya başlayan operatör, insana ait kemik parçaları gördü. Devam edilen kazı işleminde toprak altından çeşitli kemiklerin çıktığını gören mahalle sakinleri durumu Antalya Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan hummalı çalışmada toprak altında mezar kalıntılarına rastlandı. İçerisinde bulunan kemik parçaları ise incelenmek üzere toplandı. Yaklaşık 1 ay süren kazı çalışmalarına ara verildi. Bulunan mezar ve kalıntılarının üzeri ise beyaz tül ile örtüldü. Kazı çalışmalarının tekrar devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Ali Karcı, "Bir vatandaşımız ev yapmak istemiş. Kepçe ile kazı yaparken kemik parçaları bulundu. Bize haber verdiler. Bizde müze müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Şuana kadar beklenilen bir şey çıkmadı. Biz de bekliyoruz. Bildiğim kadarı ile araştırmalar devam ediyor. Biz de merak ettik. Mahalle olarak heyecanlandık. Kazı çalışmalarını yakından da izledik" açıklamasına yer verdi.

Mahalle sakini Fuat Aydın ise, "Burada kazı çalışması yapıldı. Biz de heyecanlandık. 4-5 tane mezar bulunmuş. Çalışmaları izleyemedik. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Sanırım çalışmalar devam edecek. Merakla biz de sonucunu bekliyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı
Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı
Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı
Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı

Antalya, Turizm, Müze, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı - Son Dakika


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