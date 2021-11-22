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Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler - Son Dakika

Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler

22.11.2021 09:43
Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler

Oksijen kuşkusuz ki dünyadaki her canlı için vazgeçilmez ve hayatta kalmanın temeli olarak görülen bir madde. Oksijenin 10 saniyeliğine kaybolması durumunda pek bir şey değişmez gibi görünüyor ancak gerçek farklı. Eğer dünya 10 saniyeliğine bile oksijensiz kalsa, büyük felaketler ardı ardına sıralanıyor. İşte "Bunları okumaya yürek dayanmaz" denilen o felaketler...

İnsanların, hayvanların ve bitkilerin hayatta kalmaları için en gerekli maddelerin su, oksijen ve gıda olduğu bilinir. Bir insan ya da canlı yemek yemeden 10 saniye durabilir, hatta su içmeden de durabilir. Ancak insanlar ve dünya 10 saniye bile olsa oksijen almadan duramaz. Kulağa çok kısa bir süre olarak da gelse, eğer oksijen 10 saniyeliğine bile yoksa olsa dünyada büyük felaketler meydana geliyor.

FELAKETLER ARDI ARDINA GELİYOR

Oksijenin 10 saniyeliğine kaybolması durumu ilk bakışta insanlar için büyük bir tehlike teşkil etmiyor gibi gözüküyor. Fakat oksijenin olmaması durumunda vücudumuzun da yüzde 60'ının olmayacağını düşünün. Ayrıca dünyada yaşanacak olaylar nedeniyle insanın hayatta kalabilmesi pek mümkün olmuyor.

DENİZLER VE OKYANUSLAR YOK OLUR

Oksijen kısa süreliğine ortadan kalksaydı denizler, okyanuslar, göller, dereler de dahil bütün sular anında yok olurdu. Hidrojen en hafif element olduğundan bir daha geri dönmemek üzere uçak giderdi.

İşte oksijensiz bir dünyada meydana gelecek diğer felaketler:

  • Oturduğumuz bütün binalar toza dönüşürdü. Betonun ana bileşenlerinden biri de oksijen.
  • Herkesin iç kulağı feci şekilde patlar. Çünkü atmosfer basıncı yüzde 21 azalırdı.
  • Dünyada kalkış yapmak için hazırlanan bütün uçaklar yere düşer, havada bulunan uçaklar ise bu 10 saniye boyunca havada süzülürdü.
  • Dünyanın mantosunun ve yüzeyinin yüzde 45'inin oksijen olduğundan, büyük bir yükseklikten düşüş yaşarız.
  • Güneş'ten gelen ışık, havada bulunan parçacıklar aracılığıyla dağılır. Atmosferin yüzde 21'ini ortadan kaldırmaktan bahsediyorsak, parçacık sayısını da beşte bir oranında düşürmekten bahsediyoruz demektir. Bu sebepten dolayı hava nispeten daha karanlık olur.
  • Yer kabuğu aniden kırılmaya başlar...
  • Ancakkorkmayın. Bunların hiçbirini göremez, duyamaz, hissedemeyiz. Çünkü oksijen vücut ağırlığının yüzde 60'ını oluşturur. Tüm hücrelerimizde vardır. Bir anda pof diye küle dönüşürüz. Bu da demektir ki dünyada yaşamın bitmesi için bir elementin 10 saniyeliğine yok olması yeterli.
Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler - Son Dakika
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