Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler - Son Dakika

İnsanların, hayvanların ve bitkilerin hayatta kalmaları için en gerekli maddelerin su, oksijen ve gıda olduğu bilinir. Bir insan ya da canlı yemek yemeden 10 saniye durabilir, hatta su içmeden de durabilir. Ancak insanlar ve dünya 10 saniye bile olsa oksijen almadan duramaz. Kulağa çok kısa bir süre olarak da gelse, eğer oksijen 10 saniyeliğine bile yoksa olsa dünyada büyük felaketler meydana geliyor.

FELAKETLER ARDI ARDINA GELİYOR

Oksijenin 10 saniyeliğine kaybolması durumu ilk bakışta insanlar için büyük bir tehlike teşkil etmiyor gibi gözüküyor. Fakat oksijenin olmaması durumunda vücudumuzun da yüzde 60'ının olmayacağını düşünün. Ayrıca dünyada yaşanacak olaylar nedeniyle insanın hayatta kalabilmesi pek mümkün olmuyor.

DENİZLER VE OKYANUSLAR YOK OLUR

Oksijen kısa süreliğine ortadan kalksaydı denizler, okyanuslar, göller, dereler de dahil bütün sular anında yok olurdu. Hidrojen en hafif element olduğundan bir daha geri dönmemek üzere uçak giderdi.

İşte oksijensiz bir dünyada meydana gelecek diğer felaketler: